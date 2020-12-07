1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır

Baykar A.Ş, sosyal medya hesabından Bayraktar Mini İHA'nın yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı.
 07 Aralık 2020 23:34
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Baykar A.Ş, sosyal medya hesabından Bayraktar Mini İHA'nın yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı. Baykar A.Ş'nin mesajında "Mini İHA'dan insansız savaş uçağına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz.

Milli İHA serüvenimizin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır!" bilgi notu yer aldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'tan 'güncelleme' kararı! 2021'de başlıyor
07 Aralık 2020 09:19		 'Bittiğinde, savaş uçağı tecrübeli 6000 mühendisimiz olacak'
06 Aralık 2020 20:34
Uzaktan eğitimde sanal gerçeklik dönemi başlıyor
06 Aralık 2020 08:51		 Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya indi
05 Aralık 2020 22:57
Türk SİHA'sını ilk kez böyle göreceksiniz! Takip etti
05 Aralık 2020 21:08		 Çin, Google'dan 10 milyar kat hızlı kuantum bilgisayarı üretti
05 Aralık 2020 18:19
Çin'in 'Çang'ı-5' keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı
03 Aralık 2020 19:49		 WhatsApp'ta yeni özellik! Yanlış mesaj göndermek tarihe karışıyor
02 Aralık 2020 16:03
Türkiye'nin ilk yerli su spektrum ölçüm cihazı geliştirildi
01 Aralık 2020 21:03		 Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK'ın uygulamasıyla öğrenmek kolaylaştı
01 Aralık 2020 14:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!00:01 - 8 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Şanlıurfa Büyükşehir'den 'sosyal medya hesabı' açıklaması23:56 - Adam kaçırmadan 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı23:43 - Pendik Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı23:39 - Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor
23:34 - Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır23:33 - Türkiye'nin en büyük vadi buzulu mercek altına alınıyor23:30 - Türk profesör: 20 yıl içinde kanserle mücadelede devrim göreceğiz23:28 - 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım23:00 - Bakan Soylu, 81 il valisiyle görüştü22:47 - CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 500 liraya yükseltti
22:42 - Moda tasarımı mezunu İBB'de kariyer danışmanı oldu22:37 - Yüksek vaka sayılarının devam ettiği 5 ilimiz22:36 - DSÖ: Kovid-19 aşılarının için hazırladığımız rehbere uyun22:15 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan 'yargı reformu' açıklaması22:13 - İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
22:11 - Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
8 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prof.Mehmet Ceyhan 2
altay bayındır 2
sokağa çıkma yasağı 3
maskesiz dolaşan turistlerin kameramana saldırması 1
20.06.2021 Erken Seçim 2
geçen ayın enleri 5
geceye bir şiir bırak 2
karantina süresinin 10 güne düşürülmesi 1
yusuf yazıcı 1
ankaragücü 2
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam