Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır
Baykar A.Ş, sosyal medya hesabından Bayraktar Mini İHA'nın yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı.
|07 Aralık 2020 23:34
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Baykar A.Ş, sosyal medya hesabından Bayraktar Mini İHA'nın yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı. Baykar A.Ş'nin mesajında "Mini İHA'dan insansız savaş uçağına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz.
Milli İHA serüvenimizin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır!" bilgi notu yer aldı.
Mini İHAdan insansız savaş uçağına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz.BAYKAR (@Baykar_Savunma) December 7, 2020
Milli İHA serüvenimizin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır! #MilliTeknolojiHamlesi ️🇹🇷 pic.twitter.com/AU9WmdxZXF
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