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Pendik Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
 07 Aralık 2020 23:43
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Pendik Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Cin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İletisinde, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Cin, "Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz. Genel durumumuz, hamdolsun iyi. Cenabıhak bütün hastalarımıza şifa versin. Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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