Pendik Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
|07 Aralık 2020 23:43
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Cin, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
İletisinde, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Cin, "Eşim ve kızlarımla birlikte evimizde tedavi oluyoruz. Genel durumumuz, hamdolsun iyi. Cenabıhak bütün hastalarımıza şifa versin. Selam ve sağlık hepimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.
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