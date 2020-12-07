Adam kaçırmadan 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a gelerek bir kişiyi nişanlısının evinden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sefaköy'de esnaf olduğu öğrenilen Diyarbakırlı M.A., Samsun'da bulunan nişanlısı N.N.C.'nin evine geldi. M.A.'nın Samsun'daki nişanlısının evinin adresini tespit ederek İstanbul'dan Samsun'a gelen 4 kişi, iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtıp M.A.'yı zorla bir araca bindirerek kaçırdı. Olay genç kız ve ailesi tarafından polise ihbar edildi. M.A.'nın bulunduğu otomobil Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Uludağ Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ele geçirildi. Polis zorla kaçırıldığını söyleyen M.A.'yı kurtarırken, olayla ilgili Erzurumlu oldukları öğrenilen S.A., F.A., S.A. ve F.A. gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. 4 kişi daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

S.A.'nın FETÖ'den meslekten ihraç edilen polis memuru, F.A.'nın da gazeteci olduğu öğrenildi. Polisteki sorguları tamamlanan S.A., F.A., S.A. ve F.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gün boyu savcıya ifade veren 4 kişi, akşam saatlerinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.