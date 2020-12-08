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Öğretmenler, alan değişikliğinin formalite olmasını istemiyor

Öğretmenler, tercih başvuruları 21 ila 25 Aralık tarihleri arasında alınacağı için, norm fazlası atamalarından sonra yapılacak olan alan değişikliği başvurularında, tüm kadroların açılmasını talep ediyor.
 08 Aralık 2020 09:24
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Öğretmenler, alan değişikliğinin formalite olmasını istemiyor

Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları başladı.

Alan değişikliğinde lisans eğitimi itibariyle başka bir alan öğretmenliğine atanabilecekler başvurabilecekler. Tıklayınız.

Alan değişikliğinde çok az kadronun açılması her yıl tartışma konusu olmakta ve konu sadece formalite olarak kalmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerden sitemize de yoğun bir şekilde kadro sayısının arttırılması talepleri gelmektedir.

Alan değişikliği bugünlerde başlayan norm fazlası atamalardan sonra yapılacağından norm fazlasını arttırmaya yönelik bir uygulama olmayacak aksine norm fazlasını da azaltabilecektir.

Öğretmenler, tüm boş kadroların sisteme yansıtılmasını talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

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