Öğretmenler, alan değişikliğinin formalite olmasını istemiyor
|08 Aralık 2020 09:24
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Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları başladı.
Alan değişikliğinde lisans eğitimi itibariyle başka bir alan öğretmenliğine atanabilecekler başvurabilecekler. Tıklayınız.
Alan değişikliğinde çok az kadronun açılması her yıl tartışma konusu olmakta ve konu sadece formalite olarak kalmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerden sitemize de yoğun bir şekilde kadro sayısının arttırılması talepleri gelmektedir.
Alan değişikliği bugünlerde başlayan norm fazlası atamalardan sonra yapılacağından norm fazlasını arttırmaya yönelik bir uygulama olmayacak aksine norm fazlasını da azaltabilecektir.
Öğretmenler, tüm boş kadroların sisteme yansıtılmasını talep ediyor.
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