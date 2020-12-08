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Muğla Büyükşehir, görevde yükselmede de, yüksek puanlıları elemiş

Muğla Büyükşehir Belediyesinin itfaiye eri alımında olduğu gibi şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında, sözlü sınavda verdiği yüksek ve düşük puanlarla bir çok adayın hakkını yediği ortaya çıktı.
 08 Aralık 2020 11:15
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Muğla Büyükşehir, görevde yükselmede de, yüksek puanlıları elemiş

Hafta sonu memurlar.net'te yer alan haberde, Muğla Büyükşehir Belediyesinin, itfaiye eri alımında, KPSS puanına göre en yüksek puan almış ilk 12 adayı elediğine yer verilmişti.

Belediyenin benzer bir yöntemi şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında da uyguladığı ortaya çıktı.

Yazılı sınav puanına göre 90 üstü puan alan 4 aday, sözlü sınavda verilen düşük puanlarla kaybettirilmiştir. Ancak 60 ve 70 puanlı adaylar sözlüde verilen yüksek notlarla "Başarılı" olarak ilan edilmiştir.

İşte Belediyenin görevde yükselme sınavında uyguladığı torpilin belgeleri:
Memurlar.Net - Özel

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