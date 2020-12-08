Muğla Büyükşehir, görevde yükselmede de, yüksek puanlıları elemiş
|08 Aralık 2020 11:15
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Hafta sonu memurlar.net'te yer alan haberde, Muğla Büyükşehir Belediyesinin, itfaiye eri alımında, KPSS puanına göre en yüksek puan almış ilk 12 adayı elediğine yer verilmişti.
Belediyenin benzer bir yöntemi şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında da uyguladığı ortaya çıktı.
Yazılı sınav puanına göre 90 üstü puan alan 4 aday, sözlü sınavda verilen düşük puanlarla kaybettirilmiştir. Ancak 60 ve 70 puanlı adaylar sözlüde verilen yüksek notlarla "Başarılı" olarak ilan edilmiştir.
İşte Belediyenin görevde yükselme sınavında uyguladığı torpilin belgeleri:
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