AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
|08 Aralık 2020 01:07
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Edirne'de yaşanan bir olayda bir memur hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan ceza yargılaması yapılmıştır. Dosya için, daha sonra "sahte belge düzenlemekten" de ek iddianame düzenlenmiştir. Memur, ihaleye fesat karıştırmaktan beraat etmiş ancak sahte belge düzenlemekten hapis cezası almış, bu hapis cezası için ise HAGB kararı verilmiştir.
Kamu idaresi ise sahte belgeden alınan HAGB'ye binaen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermiştir. Açılan davalar, idare mahkemesince "davacının Ağır Ceza Mahkemesinde özel belgede sahtecilik suçundan hüküm giymiş olduğu" gerekçesiyle reddedilmiş, bu karar da Danıştay tarafından onanmıştır.
Anayasa Mahkemesi önüne gelen dosyada, idare mahkemesi kararını, HAGB'yi sanki cezai bir sorumluluk yükleyen bir kararmış gibi değerlendirdiği gerekçesiyle, masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.
8 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.
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