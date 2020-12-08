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Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO çatısı altında bazı müttefiklerin Türkiye'nin hassasiyetlerini hafife almasını eleştirerek bu durumun NATO içinde çatlaklara yol açtığını söyledi.
 08 Aralık 2020 01:22
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Türk Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO çatısı altında bazı müttefiklerin Türkiye'nin hassasiyetlerini hafife almasını eleştirerek bu durumun NATO içinde çatlaklara yol açtığını söyledi.

Aynı zamanda NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olan Çonkar, ABD Kongresi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı Güney Carolina Temsilcisi Cumhuriyetçi Joe Wilson ile Türk Miras Vakfının düzenlediği panelde Türk-Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

NATO'daki sorunların üye ülkelerin ikili ilişkilerindeki sorunlarından kaynaklandığını belirten Çonkar, bazı NATO üyelerinin Türkiye'nin PKK ve onun Suriye uzantısı YPG terör örgütünden dolayı hissettiği tehdidi "hafife aldığını" belirterek, "Bu da ittifak için de çatlaklara yol açıyor." dedi.

Ocak ayında görevi devralacak olan Joe Biden yönetiminin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri düzeltmek için nereden başlaması gerektiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Çonkar, Türkiye'nin ulusal güvenlik konusunda kritik dönemlerden geçtiğini ve müttefiklerinin Ankara'nın güvenlikle ilgili kaygılarını anlayıp bu konuda Ankara ile empati kurması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 70 yıllık müttefiki olan ABD'nin YPG/PKK terör örgütüne destek vermesinin Türkiye'ye çok zarar verdiğini belirten Çonkar, "Dolayısıyla, şu analizi yapacağım, başlangıç olarak Türkiye'nin hassasiyetlerinin çok açık bir şekilde anlaşılması gerekir ve Biden'ın dış politika konusundaki deneyimiyle yeni yönetimin ilişkileri tekrar yeniden kurgulama ve tamir etme şansı olduğuna inanıyorum. Böylece biz de bölgesel ve küresel daha önemli konular üzerine birlikte çalışmaya başlayabiliriz." diye konuştu.

Biden yönetiminin dikkate alması gereken diğer bir konunun da FETÖ elebaşı ve üyelerinin ABD'de barındırılmaması olduğunu belirten Çonkar, FETÖ konusunda duyulan kaygının da iktidarda hangi parti bulunursa bulunsun, Türk kamuoyunda değişmeyecek bir beklenti olduğuna dikkati çekti.

Panelde konuşan Güney Carolina Temsilcisi Wilson ise iki ülke arasında önemli bir tarihsel iş birliğinin söz konusu olduğunu hatırlatarak aynı zamanda her iki ülkeye de karşılıklı yarar sağlayacak kayda değer ticari işbirliği fırsatlarının bulunduğuna vurgu yaptı.

Wilson, "Amerikalılar ve Türkler olarak farklılıklarımızın üstesinden gelmek için birlikte çalışmamız çok önemli ve karşılıklı olarak yararımızadır." dedi.

Anadolu Ajansı
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