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Çin'den gelecek ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak

Türkiye'nin Çin'den aldığı aşının süreciyle ilgili ayrıntılar netleşti. İlk partide gelen 10 milyon doz ve daha sonra gelecekler ayrı ayrı testten geçirilecek. İlk aşıların 25-26 Aralık'ta vurulması planlanıyor. İkinci aşamada gelecek 15 milyon doz ise 5-6 Ocak'ta vatandaşlara uygulanacak. Hamileler aşılanmayacak. Çocuklar için ise erişkinlerdeki sonuçlar dikkate alınacak
 08 Aralık 2020 06:15
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Çin'den gelecek ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak

Çin'den ithal edilen inaktif aşıların temini ve uygulamasına yönelik aşamalar netleşti. Salgın sürecinde olunmasına rağmen Türkiye, aşı konusunda genel kuralları işletecek. Buna göre 11 Aralık'ta gelmesi beklenen ilk parti 10 milyon doz aşı testlerden geçirilip incelenecek. İncelemelerde aşının içeriklerine bakılacak. Söz konusu incelemenin ortalama 14 gün olacağı belirtiliyor. Yine bu 14 günlük süreç içinde kontaminasyon (bulaşma) olup olmadığı da değerlendirilecek. Türkiye'ye gelen her parti yine aynı testlerden geçirilip güvenli olup olmadığına bakılacak.

RİSKLİ GRUPLARIN ÇOĞU FAYDALANACAK

Test sürecinin ardından Bilim Kurulu tarafından belirlenen dört aşamalı aşı uygulama takvimine geçilecek. 11 Aralık'ta gelecek olan 10 milyon dozluk aşının bütün verilerinin olumlu gelmesi halinde ilk grupta yer alan kişilere aşılama 25-26 Aralık'ta başlayacak. Yaklaşık 15 milyon doz aşının 20- 30 Aralık tarihleri arasında gelmesi öngörülüyor. Bu gelen partinin testlerinin de olumlu çıkması halinde bunların uygulamasının 5-6 Ocak gibi başlaması planlanıyor. Uzmanlar, ikinci risk grubunda yer alan kişilerin büyük kısmının ilk 10 milyon dozdan faydalanabileceğini de belirtiyor. Üçüncü grupta yer alacakların büyük kısmının ise 5-10 Ocak arası aşılanması tahmin ediliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup gencin polis aracını gördüğü sırada koşarak etrafa saçıldığı görüntü sosyal medyada ilgiyle izlendi. Görüntülerde polis aracının sokağa girdiği sırada yasağı ihlal eden kişilerin çığlıklar atarak kaçtığı görülüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KESİN SONUÇ BEKLENECEK

Şu an için 18 yaş altı ve hamilelerin aşılanması düşünülmüyor. Bilim Kurulu, çocuklarda riskin çok düşük olduğunu belirtiyor. Çocuklarda aşının uygulanması için büyükler denek olarak kullanılıyor. Büyüklerde sonuçlar yüzde yüz netleştikten sonra çocuklarda denenip ardından uygulanmaya karar verilip verilmeyeceğine bakacak. Korona geçirmiş kişilerin aşılanması konusunda ise aşının nasıl tepki vereceğine yönelik bilgilerinin henüz netleşmediği dikkat çekiliyor. Bu nedenle Bilim Kurulu o bilgilerin oluşmasını takip edecek. Ayrıca aşı sıralamasında 'korona geçirdiniz mi' diye soru sorulup hayır cevabı alındıktan sonra aşı uygulanacak.

DÜZENLİ İLAÇ KULLANANLARI TAM OLARAK KORUMAYABİLİR

Düzenli ilaç kullananların ise aşı vurulması halinde herhangi bir yan etkisi ve güvenlik açısından sıkıntı görülmediği belirtiliyor. Ancak aşının korumama konusunda birtakım sıkıntıların olabileceği düşünülüyor.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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