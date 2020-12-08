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Savunmadaki başarı 'uzay'a taşınacak!

Türkiye'nin yıllardır hayali olan Türkiye Uzay Ajansının kurulması sonrası, uzay alanında çalışmalar hız kazandı.
 08 Aralık 2020 06:50
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Savunmadaki başarı 'uzay'a taşınacak!

Milli Uzay Programı'nın uygulamaya konulması ve bu çerçevede 'uzay insanı' yetiştirilmesi için etüt çalışmalarına başlanacak. Önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan Milli Uzay Programı'nda uzay insanı yetiştirmenin yanı sıra uydulardan fırlatma sistemlerine, uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddialı projeler yer alacak. Şimdiye kadar Ukrayna, Kazakistan ve Macaristan ile uluslararası iş birliği anlaşması imzalayan Türkiye, bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya'nın aralarında bulunduğu 16 ülkeyle de görüşme trafiğini sürdürüyor. Başarıyla yol alınan Türk savunma sanayii ekosisteminin bir benzeri de uzay sanayiinde oluşturacak. Çizilecek yeni vizyon ile birlikte birçok firmanın uzay alanında üretici haline gelmesi hedefleniyor. Son bir yılda uzay alanında önemli yatırımlara da imza atıldı. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Bursa Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi açıldı. Dört bin metrekare kapalı alana sahip olan merkeze 130 milyon liradan fazla yatırım yapıldı. Dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacak Doğu Anadolu Gözlemevi de önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek. İçinde 4 metre çapında aynaya sahip bir teleskop barındıracak gözlemevi, uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak.

TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORU 2024'TEN SONRA GÖKBEY'LE SEMADA

Eskişehir'de hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görücüye çıkan TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TS1400, TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilip üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'le semada olacak. Sertifikasyon sürecinin ardından 2024'ten sonra milli motorla uçacak olan Gökbey'in seri üretiminin ise 2021'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Milli motorla muadillerine göre 67-120 beygir daha fazla güç elde etme başarısı yakalandı.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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