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PKK'nın eylem kapasitesi yüzde 90 düşürüldü

Güvenlik güçlerinin 'terörü bitirme' stratejisi ile PKK'nın yurt içindeki hareket alanları iyice kısıtlandı. Son üç yılda yüzde 127 oranında artırılan başarılı operasyonlarla 809 terörist etkisiz hale getirilirken 832 örgüt üyesi de devlete sığındı
 08 Aralık 2020 07:20
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PKK'nın eylem kapasitesi yüzde 90 düşürüldü

Güvenlik güçlerinin 'terörü bitirme' stratejisi ile PKK'nın yurt içindeki hareket alanları kısıtlanırken, örgütü kaynağından kurutmak için yeni bir döneme giriliyor. Bu doğrultuda terörle mücadele için daha önce aktif bir şekilde kullanılan üs bölgeleri ile polis güvenlik noktalarının artırılması için düğmeye basıldı. Doğu ve Güneydoğu'da 147 olan jandarma üs bölgeleri sayısının 160'ın üzerine ve 101 olan polis güvenlik noktalarının sayısının ise 120'inin üzerine çıkarılması planlanıyor.

"EN ZAYIF DÖNEMLERİNİ YAŞIYORLAR"

Bugüne kadar iç güvenlik operasyonları çerçevesinde toplamda 102 bin 113 operasyon yapıldı. Son üç yılda yüzde 127 oranında artırılan ve bu sayede teröristlerin tam saha baskı altına alındığı operasyonlarda, 262 ölü, 323 yaralı, 221'i teslim olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün 1990'lı yıllardan bu yana en zayıf dönemini yaşadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, "Özellikle çukur ve barikat eylemlerinden sonra kararlılıkla uygulanan 'terörü kaynağında yok etme' ve 'terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirilmesi' konseptleri ile somut sonuçları görülen başarılı bir süreç ortaya çıktı" dedi.

832 TERÖRİST DEVLETE SIĞINDI

Ayrıca, başarılı operasyonlarla yurt içi terörist sayısı da yüzde 87'ye düşürülerek 320'ye indirildi. Bunun yanı sıra, PKK'ya bu yıl sadece 52 kişi katılırken son dört senede toplamda 832 terörist, örgütten koparak devlete sığındı. Güvenlik güçleri, PKK'yı içten de çökertmek için bugüne kadar 15 bin 385 aile ile görüşerek çocuklarının örgütten kurtarılmalarını sağladı. Yine, 2016'dan bu yana 1.856 terörist teslim oldu.

ARTIK DESTEK BULAMIYORLAR

Yıl içerisinde sadece 287 eylem gerçekleştirebilen terör örgütü PKK'nın bu kapasitesi de yüzde 90 düşürüldü. Güvenlik kaynakları, PKK ve siyasi uzantılarının, eylemlerle tabanı harekete geçirme ve halk desteğini sağlama çabalarının boşa çıktığını, düzenlenen toplantı ve organizasyonlarda artık destek bulamadığını söyledi.

İHA, İKU VE SİHA'LARLA YAKIN TAKİP

Operasyonlarda, teröristleri adım adım takip eden İnsanlı Keşif Uçakları (İKU), İHA, ve SİHA'lar da etkin bir şekilde kullanıldı. Yaptıkları yer tespitleri sonucunda sadece bu yıl 224 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlayan İHA, İKU ve SİHA'lar, toplamda bin 389 teröristin yakalanmasında rol oynadı. Ayrıca bulunan 473 sığınak da yok edildi.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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