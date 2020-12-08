1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor

4 milyonun üzerinde üniversite mezununun 6 milyar liraya ulaşan KYK borcu yeniden yapılandırılıyor. Peşin ödemede gecikme faizi silinecek. Öğrenim kredisi borçları 3 yılda kapatılabilecek
 08 Aralık 2020 07:35
+Aa- Yazdır
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor

Faizler nedeniyle anaparası iki-üç katına çıkan öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasıyla 4 milyonun üzerinde üniversite mezunu rahat bir nefes aldı. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyar liraya ulaşan öğrenim kredi borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularının ardından hesaplama işlemi yapılacak. Peşin ödemelerde gecikme faizi silinirken, maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Öğrenim kredisi borçları 36 ayda kapatılabilecek.

TAKİP DURACAK

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor. Devletin yapılandırma kapsamında uzattığı barış eli milyonlarca KYK borçlusunun da yüzünü güldürdü. Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de duracak.

PEŞİNDE İNDİRİM

Öğrenim kredi borçlarını yapılandırmak için başvurular internetten www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye. gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat günü sona erecek. Öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Taksitle ödemeyi seçen borçlular, daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak.

BİRER YIL ARAYLA ERTELEME

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor. Uzmanlar, iş bulamayan gençleri erteleme konusunda vaktinde beyanda bulunmaları konusunda uyarıyor.

YENİ BAŞVURULAR SONUÇLANDI

ÖTE yandan yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1.100 lira, doktora öğrencileri için ise 1.650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise ocak ayında belirlenecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor.

Hazal Ateş

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ne altın ne dolar, güvenli liman gayrimenkul'
07 Aralık 2020 20:07		 Hazine kasımda fazla verdi
07 Aralık 2020 18:11
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
07 Aralık 2020 08:30		 DASK'la ilgili bilinmesi gerekenler
01 Aralık 2020 08:47
Hazine aralık-şubat döneminde 94,9 milyar TL iç borç alacak
30 Kasım 2020 18:20		 Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı
29 Kasım 2020 12:21
İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda artış
28 Kasım 2020 15:35		 Ev alacaklara deprem riskine karşı yeni bina önerisi
28 Kasım 2020 12:06
İzmir'de kiralık boş ev kalmadı
27 Kasım 2020 09:39		 Kentsel dönüşüme 60,5 milyar lira harcandı
24 Kasım 2020 12:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:52 - Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama09:42 - 'Kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız'09:42 - 8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bir ilimizde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu09:38 - Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak
09:36 - İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi09:26 - İkinci elde rüzgar tersine döndü09:24 - Öğretmenler, alan değişikliğinin formalite olmasını istemiyor09:24 - FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı09:22 - 'SED ödemeleri bugün hesaba yatırılmaya başlanıyor'09:08 - Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar sosyal tesislere akın etti
08:56 - GATA'da FETÖ operasyonu: 14'ü halen görevde doktor 37 şüpheliye gözaltı08:55 - 41 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı08:52 - Çanakkale'de 3 köy ve 5 mahalle karantinaya alındı08:44 - FETÖ'nün mahrem imamları çözüldü! Polis tekniğiyle hücre evlerini incelemişler08:39 - Taşıt borcuna yapılandırma kolaylığı
08:35 - İstismara uğrayan 15 yaşındaki çocuk Devlet koruması altında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
Koronavirüs aşısı sonrası altında 2021 yılı uyarısı
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
'Poşetin fiyatı artmasın, çeyreğe sabitlensin'
Hafter haddini aştı: İlaç taşıyan Türk gemisi alıkondu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölü toprağı 2
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 2
karantina süresinin 10 güne düşürülmesi 1
ibo şov 2
turistlere serbest halka yasak 3
hiçbir yere ait olmama hissi 3
cheesy 1
insan olabilmek 2
coronagercegi.com 4
medyanın aşıyı sürekli övmesi 4
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Engelli 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam