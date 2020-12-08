4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor

Faizler nedeniyle anaparası iki-üç katına çıkan öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasıyla 4 milyonun üzerinde üniversite mezunu rahat bir nefes aldı. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyar liraya ulaşan öğrenim kredi borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularının ardından hesaplama işlemi yapılacak. Peşin ödemelerde gecikme faizi silinirken, maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Öğrenim kredisi borçları 36 ayda kapatılabilecek.

TAKİP DURACAK

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor. Devletin yapılandırma kapsamında uzattığı barış eli milyonlarca KYK borçlusunun da yüzünü güldürdü. Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de duracak.

PEŞİNDE İNDİRİM

Öğrenim kredi borçlarını yapılandırmak için başvurular internetten www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye. gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat günü sona erecek. Öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Taksitle ödemeyi seçen borçlular, daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak.

BİRER YIL ARAYLA ERTELEME

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor. Uzmanlar, iş bulamayan gençleri erteleme konusunda vaktinde beyanda bulunmaları konusunda uyarıyor.

YENİ BAŞVURULAR SONUÇLANDI

ÖTE yandan yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1.100 lira, doktora öğrencileri için ise 1.650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise ocak ayında belirlenecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor.

Hazal Ateş