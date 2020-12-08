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Ünlüleri dolandıran muhasebeciden Hakan Şükür detayı

Ünlüleri dolandırdığı belirtilen ve birbiri ardına skandal haberlere konu olan Erdal Doğan'ın yerine ilişkin ortaya çıkan haberde FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün de adı geçti. Deneyimli oyuncu ve yönetmen Şafak Sezer, muhasebecisi Erdal Doğan'ı "Beni dolandırdı" diyerek savcılığa şikayet etti. Ünlü komedyen, aynı kişinin Kıvanç Tatlıtuğ'u 3.5 milyon lira ve Çağla Şıkel'i de 1 milyon lira dolandırdığını ileri sürdü. Muhasebecinin bulunduğu yere ilişkin gelen son bilgi ise dolandırılan ünlüleri şoke etti
 08 Aralık 2020 08:00
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Ünlüleri dolandıran muhasebeciden Hakan Şükür detayı

Ünlü oyuncular Şafak Sezer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i dolandırdığı belirtilen Erdağ Doğan'a ilişkin çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, hakkında şikayette bulunan sevilen oyuncu, komedyen ve yönetmen Şafak Sezer'in verdiği bilgiler ışığında birçok ismi dolandırdığına dair bilgiler kayıtlara geçen Doğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensubu Hakan Şükür'ün yanında olduğu belirtildi. İşte dolandırılan 3 ünlü oyuncu ve milyonlarla ifade edilen büyük vurgunun Hakan Şükür ismiyle birlikte gündeme düştüğü bomba haber...

ŞAFAK SEZER "VERGİDE USULSÜZLÜK" SUÇLAMASINI GÖRÜNCE UYANDI

Vergi müfettişleri, yaptıkları denetimde Şafak Sezer'in defterinde muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastladı. Sezer'in bu faturalarla vergi kaçırdığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maliye, vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ünlü oyuncu Şafak Sezer'den şikayetçi oldu.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakkında faturalarla vergi kaçırmaya ilişkin soruşturma başlatıldıktan sonra konuyu araştıran ve kendisi gibi başka isimleri de dolandırdığını söyleyen Şafak Sezer söz konusu muhasebeciden şikayetçi olurken çok önemli bilgiler verdi. Bu bilgilere göre Muhasebeci Doğan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u ve oyuncu-manken Çağla Şıkel'i toplamda 4.5 milyon TL dolandırdı.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sezer tüm bu gelişmelerin ardından hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılınca soluğu savcılıkta aldı. Komedyen, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Muhasebeci Erdal Doğan'ın daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ve manken Çağla Şıkel'i yaklaşık 4.5 milyon lira dolandırdığını ileri süren Şafak Sezer, suçlunun cezalandırılmasını istedi.

HAKAN ŞÜKÜR İLE ABD'DE İDDİASI

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i de dolandırdığı iddia edilen muhasebeci Erdal Doğan'ın Amerika'ya kaçtığı öğrenildi. Deneteam Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan'ın Amerika'da FETÖ'cü Hakan Şükür ile birlikte iş yaptığı iddia ediliyor.
Sabah
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