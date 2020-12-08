Eczacılar 'temaslı' sayılmayacak



Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce illere gönderilen genelge uyarınca, diğer sağlık personelinde olduğu gibi, "Hastayla direkt temas etmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan" serbest eczacılar ile eczane personeli, "temaslı" kabul edilmeyecek.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "Her gün eczaneye gelen ve daha sonra Kovid-19 hastası olduğu ortaya çıkan onlarca kişi nedeniyle eczacının temaslı sayılması eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu. Bakanlığın kararını olumlu karşılıyoruz" dedi