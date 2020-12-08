İstismara uğrayan 15 yaşındaki çocuk Devlet koruması altında
|08 Aralık 2020 08:35
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İstismara uğrayarak hamile kaldığı iddia edilen 15 yaşındaki P.Ö., devlet korumasına alınarak başka bir ilde bulunan çocuk koruma ilk müdahale merkezine yerleştirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 kişi hakkında adli süreç başlattı.
Batman Gercüş'e bağlı bir köyde yaşayan 15 yaşındaki P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A., 13 Kasım'da tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında bazı paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, P.Ö.'nün devlet korumasına alındığı belirtildi.
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