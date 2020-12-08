Çanakkale'de 3 köy ve 5 mahalle karantinaya alındı
|08 Aralık 2020 08:52
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Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında salgına karşı yeni tedbirler alındı.
Güleç, Kemer ve Kozçeşme köyleri ile Sakarya, Yeniceköy, Şirintepe, Hamdibey ve Turan mahallelerinde tespit edilen yeni vakaların yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla saat 00.00'dan itibaren 10 gün süreli karantina başlatılmasına karar verildi.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler, bitkisel hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde ayrıca temel ihtiyaç malzemelerinin (ekmek, su, yaş meyve sebze vb.) dağıtım ve satışında çalışanlar, kolluk kuvvetleri, sağlık personeli, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, teknik servis ve arıza servisi çalışanları, lojistik amaçlı yük taşıyanlar ve transit geçiş amaçlı yük ve yolcu taşıyanlar karantinadan muaf olacak.
Karantinaya alınan yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.
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