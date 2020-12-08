1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar sosyal tesislere akın etti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsata çeviren vatandaşlar yakın bölge otellerine yöneldi. Tesislerin bahçe ve sosyal alanlarından faydalanan vatandaşlar, özellikle çocuklarına nefes alma fırsatı sunuyor
 08 Aralık 2020 09:08
+Aa- Yazdır
Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar sosyal tesislere akın etti

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonuna getirilen sokağa çıkma yasağı vatandaşı alternatif arayışına yönlendirdi. 2 günlük sokağa çıkma yasağını ailesiyle birlikte tatil fırsatı olarak değerlendirmek isteyenler yakın çevrelerdeki otellere yöneldi. Ağva, Şile, Sapanca, Afyon ve Antalya'daki otelleri tercih eden vatandaşlar, hem otellerin bahçe ve sosyal alanlarından faydalanıyor hem de karantinayı küçük bir tatil fırsatına çeviriyor. Bu talep açık olan bazı otellerde geçtiğimiz hafta sonu doluluk oranlarını yüzde 30'lara taşıdı.

TALEP ARTIŞI VAR

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral, hem Sapanca'daki hem de Afyon'daki otellerine hafta sonu için talebin arttığını söyledi. Güral, "Sapanca'daki otelimizi yüzde 30 doluluk oranıyla kapattık. Önümüzdeki hafta için de yapılan rezervasyonlarla yüzde 50 doluluğa ulaşacağımızı öngörüyoruz. Karantinada aileler çocuklarıyla birlikte kapalı bir ortamda bulunmak yerine yeşil ve temiz bir ortamda vakit geçirmek isteyenler otellerimizi tercih ettiler" dedi. Afyon'daki otellerinde odalara termal su verebildiklerini anlatan Güral, buradaki otellerine de ilginin yüksek olduğunu kaydetti. Güral, "Pandemi döneminde ekstra özenli davranıyor ve tesislerimizde Sağlık Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan güvenlik ve temizlik tedbirlerini uyguluyoruz. Sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor ve olağanüstü hijyen kuralları çerçevesinde misafirlerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu.

AFYON'A GELİYORLAR

İkbal Thermal Hotel&SPA Genel Müdürü Ali Gümüşhan da, hafta sonunda bölge otellerinde hareketlilik olduğunu belirterek, "Aileler sokağa çıkma yasağında çocuklarına alternatif oluşturmak için otellerimizi tercih ediyor. Burada aldığımız üst düzey hijyen tedbirleri ailelere güven veriyor. Ayrıca otellerimizde bulunan sosyal alanlar, yürüyüş yolları ve bahçeler insanlar için bir nefes alma alanı sunuyor. Otellerde sauna ve havuzlar kapalı ancak özel termal odalarımız var. Bu da tercih sebebi oluyor" şeklinde konuştu. Gümüşhan, "Ayrıca 19.30 ile 22 arasında lobide canlı müzik yapıyoruz. Geçen hafta sonu yüzde 30 doluyduk. Bu hafta da benzer oranları yakalarız" dedi.

AVRUPA'DAKİ HAREKETLİLİK TÜRKİYE'DE DE BAŞLADI

JOLLY Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, karantina sürecinde iki türlü hareketlilik yaşandığını belirterek, şunları anlattı: "Araçla gidilip bir-iki gün kalınacak yakın çevre otellerine talep var. İstanbul'da yaşayanlar Şile, Ağva ve Sapanca'ya ilgi gösteriyor. Ankara'dakiler ise Afyon'a gidiyor. Güneydekiler de Antalya otellerini tercih ediyor." Avrupa'da olduğu gibi 3. yaş grubundakilerin güney otellerine ilgi göstermeye başladığını belirten Vardar, "Antalya otellerinde 2-3 hafta konaklayıp hem bu dönemi izole geçiriyor hem de deniz havası alıyorlar. Bu dönemde Antalya'daki çok güzel otellerde kişi başı 200 ilaçla 300 TL arasında konaklayabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Betül Alkent

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eczacılar 'temaslı' sayılmayacak
08 Aralık 2020 08:12		 Uzay yatırımlarına dev teşvik
08 Aralık 2020 06:40
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
08 Aralık 2020 06:30		 Çin'den gelecek ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak
08 Aralık 2020 06:15
Ünlü uzmandan bomba uzaylı iddiası: İnsanlık hazır değil
08 Aralık 2020 01:17		 Pendik Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Aralık 2020 23:43
Türk profesör: 20 yıl içinde kanserle mücadelede devrim göreceğiz
07 Aralık 2020 23:30		 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan'dan ilk adım
07 Aralık 2020 23:28
Koronavirüslü genç sokağa çıktı, polis çemberinde götürüldü
07 Aralık 2020 20:25		 AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı
07 Aralık 2020 20:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - '81 ilimiz uluslararası yatırımcılar için potansiyel yatırım alanı'09:52 - Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama09:42 - 'Kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız'09:42 - 8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bir ilimizde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
09:38 - Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak09:36 - İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi09:26 - İkinci elde rüzgar tersine döndü09:24 - Öğretmenler, alan değişikliğinin formalite olmasını istemiyor09:24 - FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı09:22 - 'SED ödemeleri bugün hesaba yatırılmaya başlanıyor'
09:08 - Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar sosyal tesislere akın etti08:56 - GATA'da FETÖ operasyonu: 14'ü halen görevde doktor 37 şüpheliye gözaltı08:55 - 41 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı08:52 - Çanakkale'de 3 köy ve 5 mahalle karantinaya alındı08:44 - FETÖ'nün mahrem imamları çözüldü! Polis tekniğiyle hücre evlerini incelemişler
08:39 - Taşıt borcuna yapılandırma kolaylığı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
Koronavirüs aşısı sonrası altında 2021 yılı uyarısı
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
'Poşetin fiyatı artmasın, çeyreğe sabitlensin'
Hafter haddini aştı: İlaç taşıyan Türk gemisi alıkondu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 1
poker face 1
Arif susam 1
ankaragücü 2
aşıda rıza aranmayacak 1
20.06.2021 Erken Seçim 1
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 2
maskov87 1
05.12.2020 galatasaray vs hatayspor maçı 1
Bill Gates 1
SON İLANLAR
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Engelli 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam