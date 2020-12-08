FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı
|08 Aralık 2020 09:24
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 3'ü aktif görevde olan 9 doktor ile bir eski hemşire olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütünün Bakanlıktaki yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporları, Bank Asya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi örgüt mensubu oldukları yönünde deliller bulunan 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
Şüphelilerden 9'unun doktor, 1'inin ihraç edilen hemşire olduğu kaydedildi. Açıklamada, doktor şüphelilerden 3'ünün aktif görevde bulunduğu, 3'ünün ihraç edildiği, 2'sinin istifa ettiği, 1'inin emekli olduğu da aktarıldı.
Şüphelilerden ikisinin, örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen açıklamada, hakkında gözaltı kararı verilenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.
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