Bir ilimizde inşaat işçileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
|08 Aralık 2020 09:38
|+Aa- Yazdır
Kırklareli Valiliği, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından inşaat işçilerinin muaf tutulacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, inşaatlarda görevli kişilerin, işçi ve mühendislerin, hafta sonu uygulanacak kısıtlamadan muaf tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
İnşaat işçilerinin sadece ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışanları şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat firmalarına, kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesine ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden fiiller için adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak
08 Aralık 2020 09:38
|Çanakkale'de 3 köy ve 5 mahalle karantinaya alındı
08 Aralık 2020 08:52
|Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor
07 Aralık 2020 21:42
|Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden sayısı açıklandı
07 Aralık 2020 21:38
|Bu Belediye en düşük asgari ücreti 3 bin 100 TL yaptı
07 Aralık 2020 21:23
|E-duruşma 260 mahkemede başladı
07 Aralık 2020 18:45
|Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı
07 Aralık 2020 18:02
|THY aralık ayı uçuş planını duyurdu
07 Aralık 2020 17:58
|Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajlara cevap vermeyin
07 Aralık 2020 17:06
|'Yoğun bakımda daha fazla artışa tahammülümüz yok'
07 Aralık 2020 17:00