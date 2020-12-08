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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Aralık 2020 09:40
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

ABD Doları7,83107,8320
Avro9,49109,4920
Sterlin10,440010,4920
ANKARA
ABD Doları7,80207,8520
Avro9,45309,5130
Sterlin10,380010,5800
Anadolu Ajansı
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