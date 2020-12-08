8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce yaptığı duyuru ile Lisans mezunu 6 bin, Önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplamda 8 bin polis alınacağı açıklanmıştı.

Başvuracak lisans mezunlarının KPSS'den en az 60, Önlisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular bugün itibariyle başladı. 21 Aralık2ta sona erecek.

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