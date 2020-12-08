8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
27. dönem POMEM kapsamında alınacak olan 8 bin POMEM öğrencisi için başvurular başladı.
|08 Aralık 2020 09:42
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Polis Akademisi Başkanlığı daha önce yaptığı duyuru ile Lisans mezunu 6 bin, Önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplamda 8 bin polis alınacağı açıklanmıştı.
Başvuracak lisans mezunlarının KPSS'den en az 60, Önlisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurular bugün itibariyle başladı. 21 Aralık2ta sona erecek.
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