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8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı

27. dönem POMEM kapsamında alınacak olan 8 bin POMEM öğrencisi için başvurular başladı.
 08 Aralık 2020 09:42
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8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce yaptığı duyuru ile Lisans mezunu 6 bin, Önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplamda 8 bin polis alınacağı açıklanmıştı.

Başvuracak lisans mezunlarının KPSS'den en az 60, Önlisans mezunlarının ise en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular bugün itibariyle başladı. 21 Aralık2ta sona erecek.

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Memurlar.Net
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