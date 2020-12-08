Belediye işçisinin kanun dinletisi sosyal medyada ilgi gördü
Nevşehir'de yol onarım çalışması yapan belediye işçilerinden birinin arkadaşlarına kanun çaldığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü
|08 Aralık 2020 10:25
|+Aa- Yazdır
Nevşehir'de yol onarım çalışması yapan belediye işçilerinden birinin arkadaşlarına kanun çaldığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesabından "İşini ve şehrini severek çalışan bir belediye ve personelleri" notuyla yaptığı paylaşımda, kent merkezindeki bir sokakta işçiler yolu onarırken yere oturan bir başka işçinin kanun çaldığı görülüyor.
Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek
08 Aralık 2020 11:30
|Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
08 Aralık 2020 11:25
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı
08 Aralık 2020 10:44
|Bitlis ve Muş'ta kar uyarısı
08 Aralık 2020 10:07
|Sokağa çıkma yasağında vatandaşlar sosyal tesislere akın etti
08 Aralık 2020 09:08
|Eczacılar 'temaslı' sayılmayacak
08 Aralık 2020 08:12
|Uzay yatırımlarına dev teşvik
08 Aralık 2020 06:40
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
08 Aralık 2020 06:30
|Çin'den gelecek ilk aşı 25 Aralık'ta vurulacak
08 Aralık 2020 06:15
|Ünlü uzmandan bomba uzaylı iddiası: İnsanlık hazır değil
08 Aralık 2020 01:17