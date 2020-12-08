Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
|08 Aralık 2020 09:52
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 maaş alıyor yalanına sosyal medyadan isyan etti. Altun'un iddialarla ilgili İHL grubuna yazdığı mesajı Sabah yazarı Hilal Kaplan, onun izninini alarak kendi Twitter hesabından paylaştı.
Tek maaş aldığını söyleyen Altun, 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı hakka hiç dokunmadan hayır işlerine aktardığını belirtti.
Manas Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı yaptığını buradan ücret almadığını söyleyen Altun, eşinin sadece öğretim üyesi olduğu Marmara Üniversitesi'nden ücret aldığını, THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almadığını açıkladı.
"Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor"
Şahsına ve ailesine karşı ahlaksız kampanyalara karşı yasal hakları sonuna kadar kullandıklarını belirten Altun, "Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor" dedi.
Altun çiftine yönelik "5 maaş" iftirası hk İHL grubuna yazdığı mesajı izniyle yayınlıyorumHilal Kaplan (@hilal_kaplan) December 8, 2020
Altunlara atılan iftiralar, eşimle bana atılanlara çok benzediği için bu meseleyi "kişisel" alıyorum. Ama ne yapsak/desek de müfteriliklerine devam edecekler biliyorum..Allah ecrini verir. pic.twitter.com/10sIlPYgmO
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