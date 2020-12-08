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Emniyetten internet alışverişlerinde 'oltaya gelmeyin' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü: "İnternetten yapılan ödeme işlemlerinde şifre koruması ve güçlü şifre kullanılmalıdır. Ödeme sistemleri tarafından sağlanan güvenlik ve doğrulama seçenekleri atlanmamalı, şüpheli durumlarda işlem yapılmamalıdır"
 08 Aralık 2020 09:41
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Emniyetten internet alışverişlerinde 'oltaya gelmeyin' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara internetten yapılan alışverişlerde "oltalama" yöntemini kullanan dolandırıcıların ağına düşmemeleri uyarısında bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, oltalamanın (e-dolandırıcılık-phishing) teknolojik imkanlardan faydalanılarak oluşturulan özel yöntem ve içeriklerle, insanların kişisel ya da hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık türü olduğu belirtildi.

Paylaşımda, oltalama mağduru olmamak, maddi ve manevi zarara uğramamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Zararlı olabilecek bağlantıları engellemek için içerik filtreleme sistemleri, zararlı yazılımlar için antivirüs programları kullanılmalıdır. Kullanılan sistem ve yazılımların lisanslı olmasına dikkat edilmeli ve güncellemeleri zamanında yapılmalıdır. İnternetten yapılan ödeme işlemlerinde şifre koruması ve güçlü şifre kullanılmalıdır. Ödeme sistemleri tarafından sağlanan güvenlik ve doğrulama seçenekleri atlanmamalı, şüpheli durumlarda işlem yapılmamalıdır. İnternet üzerinden alışveriş yapılırken internet sitesi ile bağlantının güvenli olduğuna dair sertifikalar kontrol edilmelidir. Giriş bilgisi isteyen web sitesi ve uygulamalarda kullanılan şifreler, birden fazla hesap için kullanılmamalı, kimseyle paylaşılmamalı ve sık sık değiştirilmelidir. Güçlü şifreler belirlenmeli, şifreler dijital veya fiziki herhangi bir ortamda kayıt altına alınmamalıdır."

Tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ve telefon aramalarına karşı şüpheyle yaklaşılması, bu tür e-postaların eklerinin açılmaması, bilgisayara ya da telefona yüklenmemesi gerektiği ifade edilen uyarıda, şöyle devam edildi:

"Gelen aramalarda arayan kişi teyit edilmedikçe kişisel bilgiler karşı tarafla paylaşılmamalıdır. Eğer kişi oltaya geldiğini ve kişisel/hassas bilgilerini paylaştığını fark ederse hemen şifrelerini değiştirmeli, zaman kaybetmeden ilgili kurum/banka çağrı merkezini arayarak bilgi vermelidir. Kötü niyetli kişilere fırsat vermemek adına dikkatli davranılmalı, mağduriyet yaşanmaması için yetkili kişi ya da resmi kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır."
Anadolu Ajansı
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