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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 1.334,22 puandan başladı.
 08 Aralık 2020 10:14
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,33 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 1.334,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile spor oldu.

Dün dar banttaki yatay seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 1.329,90 puandan tamamladı.

Analistler, pay piyasalarındaki alıcılı seyre bankacılık sektörünün eşlik etmediğini belirterek, bu nedenle BIST 100 endeksinin 1.340-1.360 bandındaki direnç bölgesini şimdilik aşamadığını kaydetti.

Bankacılık endeksi dün yüzde 2,54 düşüş kaydederken, BIST Sınai endeksi ise yüzde 1,37 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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