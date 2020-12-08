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Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde düzenleme yaptı!
 08 Aralık 2020 10:25
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Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı

Adalet Bakanlığı, 08 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 21 maddelik değişiklik yönetmeliği ile "Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde düzenlemeler yaptı.

Yapılan değişiklikle icra katipliğine alımlar yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmıştır. Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf alımına başvurabilecek önlisans ve lise alanlarında teknik bazı değişiklikler yapılmıştır. Zabıt katibi alımı için yapılacak uygulamalı sınavda, iki ve üzeri satır atlayan veya toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde, yazılan metnin anlam bütünlüğünün bozulduğuna karar verilecek.
Aşçı kadrosu için ilgili aşçılık bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olup ilgili sertifikalara sahip olmak şartı aranacak.

Yapılan düzenlemeleri ile aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

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