Adalet Bakanlığı, memur alım yönetmeliğinde değişiklikler yaptı
|08 Aralık 2020 10:25
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Adalet Bakanlığı, 08 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 21 maddelik değişiklik yönetmeliği ile "Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde düzenlemeler yaptı.
Yapılan değişiklikle icra katipliğine alımlar yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmıştır.
Zabıt katibi, cezaevi katibi ve daktilograf alımına başvurabilecek önlisans
ve lise alanlarında teknik bazı değişiklikler yapılmıştır. Zabıt katibi alımı
için yapılacak uygulamalı sınavda, iki ve üzeri satır atlayan veya toplam 14
ve üzeri kelime atlanması halinde, yazılan metnin anlam bütünlüğünün bozulduğuna
karar verilecek.
Aşçı kadrosu için ilgili aşçılık bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olup ilgili sertifikalara sahip olmak şartı aranacak.
Yapılan düzenlemeleri ile aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
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