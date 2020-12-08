1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk toplu aşılama bugün başladı

Bütün dünyanın gözü İngiltere'de. İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına bugün itibariyle başladı. Pfizer / BioNTech aşısı, 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti. 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanacak
 08 Aralık 2020 10:23
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yaptı.

Belçika'dan İngiltere götürülen aşıların dağıtımına başlandı. İlk parti aşı, haftasonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.

İLK DOZ VURULDU

Margaret Keenan adındaki 90 yaşındaki bir kadın dünya tarihine geçti. Keenan, onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan oldu.

Ülkede ilk olarak 80 yaşındakin üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak.

Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Eksi 70 santigrat derecede saklanan aşıların çözülmesi birkaç saat sürüyor.

Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor.

Aşı, ülke çapında 50 hastanede uygulanacak.

Önce 80 yaşın üzerindekiler ve bakımevi çalışanları aşılanacak.

Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor.

Randevularda gerekli sayıya ulaşılamazsa çözülen aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak.

İngiltere'nin sipariş verdiği 40 milyon dozun 800 bini İngiltere'ye gönderildi.

Bu dozlar, aşılama başladığında hastanelere dağıtılmış olacak.

Aşılar 975 dozluk, beş paket içeren kutularla taşınıyor.

Avrupa Birliği'nden çıkış sürecindeki İngiltere bir yandan da Brüksel ile ticaret anlaşması için müzakere yürütüyor.

Geçiş süreci anlaşmalarının süresi yılsonunda dolacak.

Önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşmaya varılamazsa AB ile İngiltere arasında taşımacılık ciddi sekteye uğrayacak.

Belçika'da üretilen aşıların İngiltere'ye ulaşması da sıkıntıya girecek.

İngiltere hükümetinden konuya ilişkin B planı olduğuna dair açıklama geldi.

Aşıların ticari olmayan yani askeri uçaklarla taşınacağı ifade edildi.

Aşılar Belçika'nın Puurs kasabasından geliyor.

Bugüne kadar adı duyulmamış 17 bin nüfuslu kasaba, coronavirüse karşı mücadelenin merkez üssü haline geldi.

Belçika'nın Antwerp bölgesindeki Puurs kasabası, Amerikan ilaç devi Pfizer'in dünyadaki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.

Bir kasaba sakini, "Dünyayı kurtaracağız" diye hep söylerdik. Kasabadaki ruh hali bu. Kasaba halkı, bu zor günlerde pek çok insana yardımcı olabildikleri için gururlu" ifadelerini kullandı.

Puurs'ta başka ilaç firmalarının da fabrikaları var. Toplam 5 bin kişi çalışıyor.

Pfizer'in fabrikası 3 bin çalışanıyla başı çekiyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Almanların çoğu Kovid-19 aşısı yaptırmaya olumlu bakıyor
07 Aralık 2020 23:39		 DSÖ: Kovid-19 aşılarının için hazırladığımız rehbere uyun
07 Aralık 2020 22:36
Alman devi, 29 bin kişiyi işten çıkartacak
07 Aralık 2020 21:40		 Çin medyası, Alman bilim insanının İfadelerini çarpıttı
07 Aralık 2020 19:02
Alman medyası: Bölgesel güç haline gelen Türkiye tehditlere boyun eğmiyor
07 Aralık 2020 09:57		 Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor
06 Aralık 2020 20:53
Suudi Arabistan'ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu
06 Aralık 2020 18:14		 Pfizer, Hindistan için acil durum onayı istedi
06 Aralık 2020 16:05
Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü, ceplerinde böyle aradı
06 Aralık 2020 12:21		 Joe Biden: ABD'de Covid-19 aşısı zorunlu olmayacak
06 Aralık 2020 09:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak11:55 - Kartal'daki apartmanın çökmesi ile ilgili 31 kişinin hapsi istendi11:54 - KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu11:53 - Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı11:47 - 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır'11:32 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
11:31 - 'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'11:31 - Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi11:30 - Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek11:27 - Kredi takip süresi uygulaması uzatıldı11:25 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor11:21 - Bilecik Söğüt'te milyonlarca dolarlık maden bulundu
11:19 - Kombisini yakmayan kat maliki tazminat ödeyebilir!11:17 - Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili11:15 - Muğla Büyükşehir, görevde yükselmede de, yüksek puanlıları elemiş11:14 - Şehirlerarası yolcu taşımacılarından otoyol ve vergi indirimi talebi11:13 - Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak
11:12 - Sahte 'öldürmeye azmettirme' videosuyla dolandıran suç örgütüne dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
'BioNTech aşısında İki Türk diye övünüyoruz ama'
'Poşetin fiyatı artmasın, çeyreğe sabitlensin'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayatın acı gerçekleri 4
Bırakın Çin aşısını kötülemeyi 3
türk usulü ikna 2
ölü toprağı 2
Kanun çalan minik Yiğit 1
Namaz kılamayan kardeşini tokatlayan çocuk 2
babil asma bahçeleri 1
Kentten köye göç 5
chaby han 1
çiftçinin tarım kredi borcu 1
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam