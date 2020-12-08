Samsun'da 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 4 şüpheliye adli kontrol
Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
|08 Aralık 2020 10:25
|+Aa- Yazdır
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 2 Aralık'ta Samsun merkezli Sivas ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf, emekli askeri personel ve meslekten ihraç edilenlerin bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
08 Aralık 2020 11:32
|Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi
08 Aralık 2020 11:31
|FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı
08 Aralık 2020 10:57
|Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
08 Aralık 2020 10:45
|Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı
08 Aralık 2020 10:27
|FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanması soruşturmasında 10 gözaltı
08 Aralık 2020 09:24
|GATA'da FETÖ operasyonu: 14'ü görevde doktor 37 gözaltı
08 Aralık 2020 08:56
|FETÖ'nün mahrem imamları çözüldü! Polis tekniğiyle hücre evlerini incelemişler
08 Aralık 2020 08:44
|İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
08 Aralık 2020 07:50
|PKK'nın eylem kapasitesi yüzde 90 düşürüldü
08 Aralık 2020 07:20