3 maaş alan CHP'lileri açıkladı, 'CHP içinde tecavüz sistematik' dedi
|08 Aralık 2020 10:29
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun'un, "5 maaş aldıkları" şeklindeki iddialar defalarca yalanlanmış olmasına rağmen, CHP tarafından gündeme getirilmeye devam ediliyor.
Bugün Fahrettin Altun'un, tek maaş aldığına dair mesajı yayımlandı.
Fatmanur Altun da sosyal medya hesabından, CHP içindeki sistematik tecavüzlere dikkat çekerek "Yıllarca dindarlık ve tecavüz gibi iğrenç bir cürmü kötülük olsun diye yan yana andılar. Gün geldi anlaşıldı ki tecavüzü sistematik hale getirmiş, kurbanları susturmuşlar. Şimdi de 3-5 maaş almakla başkalarını suçlarken kendi adamları üçer beşer maaşla ortaya çıkıyor. Edep yahu!" dedi.
Geçen hafta medyaya yansıyan haberlerde, CHP İstanbul örgütünde 5 tecavüz ve cinsel taciz olayı basına yansımış, CHP milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu tecavüzlere gizlemekle suçlamıştı.
İşte Fatmanur Altun'un açıkladığı 3 maaş alan CHP'li yöneticiler
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