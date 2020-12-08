1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.
 08 Aralık 2020 10:43
+Aa- Yazdır
Batı Karadeniz'de balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından limanda hareketliliğin başlamasıyla vatandaşlar tezgahlara akın etti.

Balıkçı esnafı Sadık Kara, AA muhabirine, hafta sonu yaşanan kısıtlamanın ardından balığa talep olduğunu söyledi. Halkın hafta sonu balığı özlediğini ifade eden Kara, "Hafta sonu 2 gün boyunca bir kısıtlama geçirdik. İnsanlar iki gün boyunca balığa resmen ihtiyaç duymuşlar. Balıklarımız taze, insanlar da balık yemek istiyor. Bu sebeple de 2 günlük yasağın ardından ciddi bir talep var." diye konuştu.

Hamsinin yanı sıra çinekop ve barbuna da talebin fazla olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:

"Bugün çinakop ve barbun satıyoruz. Hamsiyi saymaya gerek yok sezonu olduğu için ona talep devamlı var ama bugün en fazla talep edilen balığımız barbun ve çinekop. İki çeşit barbunumuz var. Orta ve büyük boy olarak ikiye ayrılıyor. Orta boy barbunumuz 2 saat önce tükendi ve kilosu 20 liraydı. Çinekop 40 lira, istavrit 30 lira, yerli hamsi 15 lira, Doğu Karadeniz hamsisi 35 lira tezgahta."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TOKİ, ismini izinsiz kullanan Eminevim'e dava açacak
08 Aralık 2020 09:56		 'Poşetin fiyatı artmasın, çeyreğe sabitlensin'
08 Aralık 2020 07:32
Özel güvenlik şirketleri çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için 10 milyon lira harcadı
07 Aralık 2020 11:00		 Yerli firma Kovid-19 antijen testi üretti, 20 ülkeye ihraç etti
06 Aralık 2020 11:50
Usta bulamayınca başladığı imalat işinde 'ihracatçı' oldu
06 Aralık 2020 11:15		 Esnafa yönelik icralara salgın sürecinde ara verilsin talebi
06 Aralık 2020 10:18
Pfizer aşısını Türk şirketi taşıyacak
06 Aralık 2020 09:10		 Kendi elektriğini üreten otogar yapıldı
05 Aralık 2020 13:36
Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı
04 Aralık 2020 15:31		 Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak
03 Aralık 2020 13:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak11:55 - Kartal'daki apartmanın çökmesi ile ilgili 31 kişinin hapsi istendi11:54 - KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu11:53 - Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı11:47 - 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır'11:32 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
11:31 - 'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'11:31 - Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi11:30 - Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek11:27 - Kredi takip süresi uygulaması uzatıldı11:25 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor11:21 - Bilecik Söğüt'te milyonlarca dolarlık maden bulundu
11:19 - Kombisini yakmayan kat maliki tazminat ödeyebilir!11:17 - Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili11:15 - Muğla Büyükşehir, görevde yükselmede de, yüksek puanlıları elemiş11:14 - Şehirlerarası yolcu taşımacılarından otoyol ve vergi indirimi talebi11:13 - Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak
11:12 - Sahte 'öldürmeye azmettirme' videosuyla dolandıran suç örgütüne dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
'Poşetin fiyatı artmasın, çeyreğe sabitlensin'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.12.2020 fenerbahce vs y.malatyaspor maçı 1
film replikleri 1
imansız peynir 1
Kanun çalan minik Yiğit 1
geçen ayın enleri 5
ısrar etmek 2
çiftçinin tarım kredi borcu 1
07.12.2020 kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşması 2
07.12.2020 arnavutköy'de taş ocağında göçük 1
Vincent Aboubakar 1
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam