Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
|08 Aralık 2020 10:45
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek! pic.twitter.com/wggWPnm2Fj
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