Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi

- Telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTİM'de kurulan şirket, kritik 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi çalışmalarına hız verdi.

Son dönemde "Milli Teknoloji Hamlesi" ile yerli ve milli üretimi teşvik eden çalışmalar sürerken telekomünikasyon alanında da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK'ın destekleriyle yürütülen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ciddi başarılar elde edildi.

Proje kapsamında 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan kritik bileşenlerin ve 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi konusunda da önemli mesafe alındı.

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTiM'de bu yıl kurulan Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ (GTENT) de yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirmek için çalışmalarına hız verdi.

- "Yerli ve milli 5G teknoloji altyapısını geliştirmek için çalışıyoruz"

GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak Türkiye'yi 5G pazarında öncü ülkelerden biri yapmayı hedeflediklerini belirterek, talep eden diğer ülkelerde de 5G altyapısını kurabilmek amacıyla 5G kritik bileşenleri geliştirdiklerini söyledi.

"Türkiye'nin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarının nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası pazara rekabetçi ürünler sunacak şekilde ticarileştirmeyi amaçladıklarını" anlatan Kayaduman, "GTENT olarak sadece 5G teknolojisinde değil, tüm haberleşme teknolojilerinde Türkiye'nin ihracat kapısı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kayaduman, 5G faaliyetlerinin yanı sıra Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) çatısı altındaki firmaların her türlü ürününü ticarileştirmek için çalışmalarına hız kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Dünya pazarında çok uluslu dünya devlerine karşı rekabetçi bir firma olmayı istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin ticarileşmesini sağlayarak Türkiye'nin ihracat hacmini genişletmek için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "10 milyar liralık pazar"

Kayaduman, 5G'ye geçiş aşamasında 10 milyar liralık Türkiye mobil haberleşme yatırım pazarının yüzde 45-50'sine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "2025 yılında 25 milyar dolara ulaşması beklenen küresel 5G altyapı pazarının yüzde 1'i, bölgesel pazarın yüzde 5'i ilk aşama hedeflerimiz." diye konuştu.

Proje kapsamında 5G Yeni Radyo, 5G Çekirdek Şebeke, Radyolink, OSS gibi ürünlerin yerli imkanlarla geliştirdiklerinin bilgisini veren Kayaduman, söz konusu ürünlerin 2021 yılı boyunca ilk sürümlerinin ticari kullanıma ve ihracata sunulacağı, 5G frekans ihalesi sonrası mobil işleticilerinin kullanımına hazır olacağını kaydetti.