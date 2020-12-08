1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi

GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman: Türkiye'nin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarının nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası pazara rekabetçi ürünler sunacak şekilde ticarileştirmeyi amaçlıyoruz
 08 Aralık 2020 11:05
+Aa- Yazdır
Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi

- Telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTİM'de kurulan şirket, kritik 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi çalışmalarına hız verdi.

Son dönemde "Milli Teknoloji Hamlesi" ile yerli ve milli üretimi teşvik eden çalışmalar sürerken telekomünikasyon alanında da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK'ın destekleriyle yürütülen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ciddi başarılar elde edildi.

Proje kapsamında 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan kritik bileşenlerin ve 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi konusunda da önemli mesafe alındı.

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTiM'de bu yıl kurulan Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ (GTENT) de yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirmek için çalışmalarına hız verdi.

- "Yerli ve milli 5G teknoloji altyapısını geliştirmek için çalışıyoruz"

GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak Türkiye'yi 5G pazarında öncü ülkelerden biri yapmayı hedeflediklerini belirterek, talep eden diğer ülkelerde de 5G altyapısını kurabilmek amacıyla 5G kritik bileşenleri geliştirdiklerini söyledi.

"Türkiye'nin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarının nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası pazara rekabetçi ürünler sunacak şekilde ticarileştirmeyi amaçladıklarını" anlatan Kayaduman, "GTENT olarak sadece 5G teknolojisinde değil, tüm haberleşme teknolojilerinde Türkiye'nin ihracat kapısı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kayaduman, 5G faaliyetlerinin yanı sıra Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) çatısı altındaki firmaların her türlü ürününü ticarileştirmek için çalışmalarına hız kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Dünya pazarında çok uluslu dünya devlerine karşı rekabetçi bir firma olmayı istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin ticarileşmesini sağlayarak Türkiye'nin ihracat hacmini genişletmek için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "10 milyar liralık pazar"

Kayaduman, 5G'ye geçiş aşamasında 10 milyar liralık Türkiye mobil haberleşme yatırım pazarının yüzde 45-50'sine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "2025 yılında 25 milyar dolara ulaşması beklenen küresel 5G altyapı pazarının yüzde 1'i, bölgesel pazarın yüzde 5'i ilk aşama hedeflerimiz." diye konuştu.

Proje kapsamında 5G Yeni Radyo, 5G Çekirdek Şebeke, Radyolink, OSS gibi ürünlerin yerli imkanlarla geliştirdiklerinin bilgisini veren Kayaduman, söz konusu ürünlerin 2021 yılı boyunca ilk sürümlerinin ticari kullanıma ve ihracata sunulacağı, 5G frekans ihalesi sonrası mobil işleticilerinin kullanımına hazır olacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
1200 Google çalışanı, Gebru'nun işten çıkarılmasını protesto etti
05 Aralık 2020 13:54		 Facebook, aşılar hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak
03 Aralık 2020 21:38
Spotify, 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı
01 Aralık 2020 21:36		 Instagram'ın açığını bulan liseliler 50 dolarlık ödülü reddetti! İstedikleri rakam...
28 Kasım 2020 13:02
İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
27 Kasım 2020 00:55		 'Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi
26 Kasım 2020 15:18
Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur: İndirimli günlerde sanal dolandırıcılık artıyor
26 Kasım 2020 09:40		 Muslim Pro, veri satışı iddialarını reddetti
18 Kasım 2020 19:18
Uzmanlar, WhatsApp'taki şifreleme yasağına sıcak bakmıyor
17 Kasım 2020 22:18		 'Zoom patlaması' yaşandı! Ülke ekonomisi resesyondan çıktı
16 Kasım 2020 23:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak11:55 - Kartal'daki apartmanın çökmesi ile ilgili 31 kişinin hapsi istendi11:54 - KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu11:53 - Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı11:47 - 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır'11:32 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
11:31 - 'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'11:31 - Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi11:30 - Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek11:27 - Kredi takip süresi uygulaması uzatıldı11:25 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor11:21 - Bilecik Söğüt'te milyonlarca dolarlık maden bulundu
11:19 - Kombisini yakmayan kat maliki tazminat ödeyebilir!11:17 - Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili11:15 - Muğla Büyükşehir, görevde yükselmede de, yüksek puanlıları elemiş11:14 - Şehirlerarası yolcu taşımacılarından otoyol ve vergi indirimi talebi11:13 - Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak
11:12 - Sahte 'öldürmeye azmettirme' videosuyla dolandıran suç örgütüne dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
'Poşetin fiyatı artmasın, çeyreğe sabitlensin'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir enstrümantal parça bırak 1
maskov87 1
08.12.2020 psg vs başakşehir maçı 1
en iyi ileri üçlüler 1
Suudi Arabistandan sınırdışı edilen adamlar 1
karantina süresinin 10 güne düşürülmesi 2
2022 dünya kupası eleme grubu 1
sokağa çıkma yasağı 1
12.12.2020 fenerbahce vs y.malatyaspor maçı 1
13.12.2020 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam