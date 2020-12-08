Yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirme çalışmalarına hız verildi
|08 Aralık 2020 11:05
|+Aa- Yazdır
- Telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTİM'de kurulan şirket, kritik 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi çalışmalarına hız verdi.
Son dönemde "Milli Teknoloji Hamlesi" ile yerli ve milli üretimi teşvik eden çalışmalar sürerken telekomünikasyon alanında da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile TÜBİTAK'ın destekleriyle yürütülen "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ciddi başarılar elde edildi.
Proje kapsamında 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan kritik bileşenlerin ve 5G şebeke altyapı ürünlerinin geliştirilmesi konusunda da önemli mesafe alındı.
Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde telekomünikasyon teknolojileri alanında ürün ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüten 10 firmanın bir araya gelmesiyle OSTiM'de bu yıl kurulan Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ (GTENT) de yerli 5G kritik bileşenlerini ticarileştirmek için çalışmalarına hız verdi.
- "Yerli ve milli 5G teknoloji altyapısını geliştirmek için çalışıyoruz"
GTENT Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Kayaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak Türkiye'yi 5G pazarında öncü ülkelerden biri yapmayı hedeflediklerini belirterek, talep eden diğer ülkelerde de 5G altyapısını kurabilmek amacıyla 5G kritik bileşenleri geliştirdiklerini söyledi.
"Türkiye'nin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarının nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini uluslararası pazara rekabetçi ürünler sunacak şekilde ticarileştirmeyi amaçladıklarını" anlatan Kayaduman, "GTENT olarak sadece 5G teknolojisinde değil, tüm haberleşme teknolojilerinde Türkiye'nin ihracat kapısı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Kayaduman, 5G faaliyetlerinin yanı sıra Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) çatısı altındaki firmaların her türlü ürününü ticarileştirmek için çalışmalarına hız kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Dünya pazarında çok uluslu dünya devlerine karşı rekabetçi bir firma olmayı istiyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerin ticarileşmesini sağlayarak Türkiye'nin ihracat hacmini genişletmek için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
- "10 milyar liralık pazar"
Kayaduman, 5G'ye geçiş aşamasında 10 milyar liralık Türkiye mobil haberleşme yatırım pazarının yüzde 45-50'sine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, "2025 yılında 25 milyar dolara ulaşması beklenen küresel 5G altyapı pazarının yüzde 1'i, bölgesel pazarın yüzde 5'i ilk aşama hedeflerimiz." diye konuştu.
Proje kapsamında 5G Yeni Radyo, 5G Çekirdek Şebeke, Radyolink, OSS gibi ürünlerin yerli imkanlarla geliştirdiklerinin bilgisini veren Kayaduman, söz konusu ürünlerin 2021 yılı boyunca ilk sürümlerinin ticari kullanıma ve ihracata sunulacağı, 5G frekans ihalesi sonrası mobil işleticilerinin kullanımına hazır olacağını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|1200 Google çalışanı, Gebru'nun işten çıkarılmasını protesto etti
05 Aralık 2020 13:54
|Facebook, aşılar hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak
03 Aralık 2020 21:38
|Spotify, 2020'nin en çok dinlenenlerini açıkladı
01 Aralık 2020 21:36
|Instagram'ın açığını bulan liseliler 50 dolarlık ödülü reddetti! İstedikleri rakam...
28 Kasım 2020 13:02
|İnstagram bu fotoğrafı yükleyen hesapları direkt kapatıyor
27 Kasım 2020 00:55
|'Spotify hack'lendi: 300 bin hesap ele geçirildi
26 Kasım 2020 15:18
|Sosyal Medya Uzmanı Abdi Baktur: İndirimli günlerde sanal dolandırıcılık artıyor
26 Kasım 2020 09:40
|Muslim Pro, veri satışı iddialarını reddetti
18 Kasım 2020 19:18
|Uzmanlar, WhatsApp'taki şifreleme yasağına sıcak bakmıyor
17 Kasım 2020 22:18
|'Zoom patlaması' yaşandı! Ülke ekonomisi resesyondan çıktı
16 Kasım 2020 23:44