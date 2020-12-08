Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili
|08 Aralık 2020 11:17
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Corona virüse karşı tüm dünyada gözler aşı çalışmalarına çevrilmiş durumda. Türkiye'de de bu alanda önemli adımlar atılıyor. Türkiye Çin ile 50 milyon dozluk anlaşma yapmıştı.
Tüm dünyayı koronavirüsten kurtarmak için aşı çalışmaları devam ederken Bio Farma şirketinden önemli bir açıklama geldi.
İlk denemelerde %97'ye kadar etkili
Bio Farma şirketi, Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı CoronVac'ın ilk denemelerde %97'ye kadar etkili olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının ucuz değil, pahalı olduğunu, geleneksel ve doğal bir yöntem olması itibarıyla güvenilir buldukları için tercih ettiklerini belirtti. İlk etapta BioNTech'in 1 milyondan fazla aşı vermeye yanaşmadığını anlatan Koca, İngiliz AstraZeneca aşısını ise ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söyledi.
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