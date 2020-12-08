Bilecik Söğüt'te milyonlarca dolarlık maden bulundu

Gübretaş, Jorc standartlarına göre maden kaynağı ve cevher rezervini güncelleyerek, söğüt altın madeni projesinin potansiyelini teyit etti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre; Söğüt Altın Madeni projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldi.

İşletme ruhsatı Şubat 2023'e kadar geçerli

Açıklamada; sıklaştırma ve yayılma sondajları ile maden rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre; maden rezervleri için tanımlanan 15 yıllık maden ömrü ile önerilen 0,72 milyon ton/yıl birleştirilmiş cevher işleme kapasitesi bulunuyor.

Şirket, temmuz ayında yaptığı açıklamayla söz konusu maden sahasını Koza Altın'dan aldığını belirtmişti. Bu maden sahasıyla ilgili işletme ruhsatının Şubat 2023 tarihine kadar geçerliliği bulunuyor.

Söğüt projesi nedir?

Söğüt projesi, Eskişehir ilinin yaklaşık olarak 100 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Proje sahasında arama-geliştirme çalışmaları yapılan 4 adet cevherleşme bölgesi vardır. Bunlar Akbaştepe, Korudanlık, Hayriye ve Yolocak sahalarıdır.

Söğüt projesinde cevher zenginleştirme test çalışmaları yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda devam etmektedir. Bu test çalışmaları tamamlandıktan sonra ön fizibilite çalışmalarına geçilerek rezerv hesaplamaları yapılacaktır. Geliştirme çalışmaları hali hazırda Akbaştepe ve Korudanlık sahaları için yapılmaktadır. Akbaştepe sülfidasyona bağlı bir cevher damarı iken, Korudanlık tamamı oksidasyona bağlı bir cevher damarıdır.

2013 yılı içinde Söğüt Akbaştepe cevher damarında deneme amaçlı açık ocak üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu üretim neticesinde yaklaşık 63 bin ton cevher çıkarılmış ve altın üretimi için Kaymaz Altın Madeni tesislerine taşınmıştır.