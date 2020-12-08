'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
|08 Aralık 2020 11:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sözcü Gazetesine verdiği röportajda, aşıları ve aşı fiyatlarını değerlendirdi. Çin aşısının geleneksel yöntemlerle elde edilen bir aşı olduğuna dikkat çeken Koca, bu aşının diğer aşılara göre daha maliyetli olduğunu söyledi. Koca, Türkiye'de Faz 3 aşısı için deneme izni verdikleri BioNTech gibi aşıları da kullanmak istediklerini ancak iki Türk olarak gurur duydukları bilim adamlarının Meksika ve Peru'ya dahi aşı verirken Türkiye'ye sadece 1 milyon aşı verdiklerini belirterek sitemini dile getirdi.
İşte röportajın ilgili bölümü:
- Biz BioNTech aşısının iki Türk bilim insanları tarafından geliştirilmesinden gurur duyuyoruz. Fakat Meksika ve Peru bile alıyor, biz alamıyoruz. Neden?
İki Türk'ün başarısı ile övünüyoruz. İlk günden itibaren irtibattaydık. Türkiye'de Faz 3 çalışması için izin verdiğimiz kaç aşı var? İki. Biri, BioNTech. O arkadaşlar olmasa BioNTech'e vermezdik. Niye verdik? Vatandaştaki etkisini görerek, satın almak için. Ama (onlar) "1 milyondan fazla veremeyiz" dedi. 2021 için 25 milyon verebileceklerini söylediler. Ben "2021'in Nisanı'ndan sonra aşıya ihtiyacım olmayacak. Çünkü benim aşım devreye girecek. Nisan dahil, bana ne kadar aşı verirseniz, alırım" dedim.
- Neden 1 milyonla sınırlı tuttular?
Fazla veremeyeceklerini söylediler. O onların stratejisi... Nisana kadar verecekleri bir miktar var ama yeterli değil. Onu artırmaya çalışıyoruz.
- Ne kadar verecekler?
Bir milyondan fazla... Görüşmelerimiz devam ediyor. Rakam söylediler ama artsın istiyoruz.
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