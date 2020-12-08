'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır'
Bakan Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın.
|08 Aralık 2020 11:47
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Bakan Varank: "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın."
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