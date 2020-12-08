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Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı

Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü 2 kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle yargılanan savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 08 Aralık 2020 11:53
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Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı

Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü 2 kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği gerekçesiyle yargılanan savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen, "kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraflar katılmadı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Mütalaada, sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan toplam 3 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Göçmen'i Ali Arif Özet ve Emre Peker'i "kasten yaralama" suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın bu suçu silahla işlediği sabit olduğundan cezasını 6'şar aya çıkarttı.

Sanık Göçmen'in eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından cezasını 4'er ay 15'er güne indiren mahkeme, sanığın mağdurlarla yaşanılan tartışma sonucunda suçu işlediğini, ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespit edilemediğini kaydetti. Mahkeme, bu hususu sanık lehine yorumlayarak cezasını 3'er ay 11'er güne indirdi. Sanığa toplamda, 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

- Olayın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy'deki bir parkta sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği belirtildi.

Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da açıklanan karara yer verilen iddianamede, sanığın kendisini yaraladığı iddia edilen sanıklar Ali Arif Özet ve Emre Peker'in bulunduğu iş yerine yönelik yaralama kastıyla ateş ettiği, sanığın belirlenebilen kastının "silahla kasten yaralama" olduğuna kararı verildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

İddianamede, Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı silahla yaralamaya teşebbüs suçundan 10 aydan 2 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesince Abdulhamit Pahıl'a yönelik "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Ali Arif Özet karşı "tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına mahkum edilerek, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

Öte yandan, Özet ve Peker'e ''basit yaralama'' suçundan verilen para cezaları da sabıkasız oluşlarından dolayı ertelenmişti.

Mahkemece, ateş etmenin "kasten güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu değil, "yaralama suçuna teşebbüs" kapsamında olduğu belirtilerek, Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmıştı. Bunun üzerine sanık Göçmen hakkında, bu suçtan da dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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