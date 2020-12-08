KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu
KESK'e bağlı Eğitim Sen'in 11. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut yönetim değişti. Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu. Kurul, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeliğinden, 2017 yılında KHK ile ihraç edilmişti.
|08 Aralık 2020 11:54
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Eğitim Sen, 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara'da toplamış ve yeni Merkez Yürütme Kurulunu belirlemişti.
Yeni yönetim kurulu şu şekildedir:
Nejla Kurul, Genel Başkan
İkram Atabay, Genel Sekreter
Ahmet Karagöz, Genel Mali Sekreter
Ramazan Gürbüz, Genel Örgütlenme Sekreteri
Sinan Muşlu, Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri
Simge Yardım Dağ, Merkez Kadın Sekreteri
Arzunur Şimşek, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri
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