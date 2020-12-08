1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu

KESK'e bağlı Eğitim Sen'in 11. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut yönetim değişti. Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu. Kurul, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeliğinden, 2017 yılında KHK ile ihraç edilmişti.
 08 Aralık 2020 11:54
+Aa- Yazdır
KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu

Eğitim Sen, 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara'da toplamış ve yeni Merkez Yürütme Kurulunu belirlemişti.

Yeni yönetim kurulu şu şekildedir:

Nejla Kurul, Genel Başkan
İkram Atabay, Genel Sekreter
Ahmet Karagöz, Genel Mali Sekreter
Ramazan Gürbüz, Genel Örgütlenme Sekreteri
Sinan Muşlu, Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri
Simge Yardım Dağ, Merkez Kadın Sekreteri
Arzunur Şimşek, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamudaki diş hekimleri dernek kurdu
07 Aralık 2020 17:15		 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira
07 Aralık 2020 14:47
Memur-Sen: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
07 Aralık 2020 13:17		 Özel Hastaneler Derneği: Devlet bizi geçici olarak kamulaştırsın
06 Aralık 2020 09:35
Yumurtada 'köy' hilesi uyarısı! İşte ayırt etmenin yolları
05 Aralık 2020 16:41		 Türk-İş, Bakan Selçuk'a sordu: Bu asgari ücretle geçinilir mi?
04 Aralık 2020 21:27
O ilde, iş yerlerine bir hafta kapanma tavsiyesi
04 Aralık 2020 16:28		 Yazgan: Esnek çalışma uygulansın, yapılandırma uzatılsın
04 Aralık 2020 15:06
Mali müşavirler de 'arabulucu' olmak istiyor
04 Aralık 2020 11:05		 TTB: Beş doktor daha koronavirüs nedeniyle vefat etti
03 Aralık 2020 19:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak11:55 - Kartal'daki apartmanın çökmesi ile ilgili 31 kişinin hapsi istendi11:54 - KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu11:53 - Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı11:47 - 'Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır'11:32 - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
11:31 - 'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'11:31 - Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan avukata 15 yıla kadar hapis istemi11:30 - Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek11:27 - Kredi takip süresi uygulaması uzatıldı11:25 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor11:21 - Bilecik Söğüt'te milyonlarca dolarlık maden bulundu
11:19 - Kombisini yakmayan kat maliki tazminat ödeyebilir!11:17 - Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili11:15 - Muğla Büyükşehir, görevde yükselmede de, yüksek puanlıları elemiş11:14 - Şehirlerarası yolcu taşımacılarından otoyol ve vergi indirimi talebi11:13 - Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak
11:12 - Sahte 'öldürmeye azmettirme' videosuyla dolandıran suç örgütüne dava
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci elde rüzgar tersine döndü
8 bin kişilik polis alımına başvurular başladı
Koronavirüs aşısı sonrası, altında 2021 yılı uyarısı
4 milyon mezun nefes alacak, KYK borcu gecikme faizi siliniyor
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 295'i görevde 304 askere gözaltı
'BioNTech aşısında İki Türk'ün başarısı var diye övünüyoruz ama'
Fahrettin Altun'dan 5 maaş alıyor iddiasına açıklama
Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!
AYM: HAGB verilen bir dosyada, kişi suçlu olarak görülemez
'Poşetin fiyatı artmasın, çeyreğe sabitlensin'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
7 dil konuşabilen küçük kz 2
ölü toprağı 2
hiçbir yere ait olmama hissi 3
film replikleri 1
suç ve ceza 3
lukas podolski 2
Kanun çalan minik Yiğit 1
piknik 1
hayatın acı gerçekleri 4
2022 dünya kupası eleme grubu 1
SON İLANLAR
Macaristan Hükümeti'nden Türkiye'ye 150 burs tahsisi
Iğdır Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi 81 İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 5 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam