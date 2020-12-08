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Kartal'daki apartmanın çökmesi ile ilgili 31 kişinin hapsi istendi
Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan 31 kişi hakkında, on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
|08 Aralık 2020 11:55
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