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TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak

Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, plansız arsalar, park ve dinlenme alanları ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek- Açık artırma, 24-25 Aralık'ta yapılacak
 08 Aralık 2020 12:03
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TOKİ 25 ilde 141 arsayı açık artırmayla satacak

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 141 arsayı satışa, Osmaniye ve Konya'daki 3 arsayı da kiraya sundu.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, muhammen bedeli 1 milyar 222 milyon 83 bin 854 lira olan toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekare büyüklüğündeki, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 141 arsa, açık artırmayla satılacak.

Osmaniye'de iki, Konya'da bir arsanın kiraya sunulacağı açık artırma, 24-25 Aralık'ta 10.30 ve 14.00 saatlerinde dört ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

- Arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek

Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, plansız arsalar, park ve dinlenme alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Sincan Saraycık'ta konut ve ticaret alanları, Yenimahalle'de akaryakıt istasyon alanı, Antalya Konyaaltı'nda konut alanları, Çanakkale'de konut alanları, Elazığ'da plansız alanlar, Hatay'da ticaret ve konut alanları, İstanbul Başakşehir'de özel sağlık tesisi alanı ve Sarıyer'de park ve dinlenme alanları yer alıyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Anadolu Ajansı
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