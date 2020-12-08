Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde lastiği patlayan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
|08 Aralık 2020 12:15
|+Aa- Yazdır
Konya'nın Karapınar ilçesinde lastiği patlayan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Karapınar-Emirgazi kara yolunun 10. kilometresinde, Konya Büyükşehir Belediyesine ait, Cumali Yılmaz'ın kullandığı 42 ELG 39 plakalı yolcu otobüsünün ön lastiklerinden biri patladı.
Otobüsün devrilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ikisi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
08 Aralık 2020 13:35
|Esentyurt'ta PTT çalışanlarına taşlı saldırı
08 Aralık 2020 12:20
|Kartal'daki apartmanın çökmesi ile ilgili 31 kişinin hapsi istendi
08 Aralık 2020 11:55
|Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı
08 Aralık 2020 11:53
|Sahte 'öldürmeye azmettirme' videosuyla dolandıran suç örgütüne dava
08 Aralık 2020 11:12
|CHP'deki cinsel taciz suçlamasının görüntüleri ortaya çıktı
08 Aralık 2020 10:48
|Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
08 Aralık 2020 10:30
|İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi
08 Aralık 2020 09:36
|41 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı
08 Aralık 2020 08:55
|İstismara uğrayan 15 yaşındaki çocuk Devlet koruması altında
08 Aralık 2020 08:35