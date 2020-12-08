İl Sağlık Müdürlüğünden özel hastanelerdeki yoğunluğa ilişkin açıklama
|08 Aralık 2020 12:14
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki bazı özel hastanelerde pandemi döneminde yaşanan yoğunlukların yer aldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını, ilgili kişi ve kuruluşların, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına muhalefetten idari para cezası kesildiğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında hastanelere ilişkin bazı görüntülerin yayımlandığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "İlimizde bulunan bazı özel hastanelerde pandemi döneminde yaşanan yoğunlukların yer aldığı görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. İlgili kişi ve kuruluşlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararına muhalefetten idari para cezasına çaptırılmıştır. Ayrıca 'Kovid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri'ne muhalefetten Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre de cezai müeyyide uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muhafız Alayı darbe girişimi davasında sanıklar savunma yaptı
08 Aralık 2020 13:39
|Döviz ve altın alımında valör uygulaması kaldırıldı
08 Aralık 2020 13:36
|'Kuvvetli meteorolojik hadiseleri SMS ile arıcılarımıza ulaştıracağız'
08 Aralık 2020 13:14
|Harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı yalanlandı
08 Aralık 2020 12:58
|Polislere ceza yazdıran vali, cezayı ödedi
08 Aralık 2020 12:34
|Adana'nın ilçesinde Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 lira destek
08 Aralık 2020 12:34
|Adana Valiliğinden şehit babasının cezaevine girmesiyle ilgili açıklama
08 Aralık 2020 12:06
|Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak
08 Aralık 2020 11:13
|Çanakkale'de 3 köy ve 5 mahalle karantinaya alındı
08 Aralık 2020 11:00
|Emniyetten internet alışverişlerinde 'oltaya gelmeyin' uyarısı
08 Aralık 2020 09:41