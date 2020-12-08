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Bakan Soylu: Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz

Bakan Soylu: Önümüzdeki 10 yılın planını yapıyoruz. Burada da bir yüzde 50 azalış daha hedefliyoruz. Bu amaçla '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz. İnşallah, kabinede bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra 2021-2030 planı olarak devreye alınmış olacak
 08 Aralık 2020 12:32
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Bakan Soylu: Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun "2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması" hedefini tutturabilen dünyadaki iki ülkeden biri olduğunu belirtti.

Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "6. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Türkiye'nin kalkınması, yapılan yeni projeler ve iyileştirilen karayolları ve artan acil müdahale imkanlarıyla trafik kazalarında ciddi bir azalış elde edildiğini vurgulayan Soylu, "BM Genel Kurulu'nun '2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini, tutturabilen dünyadaki iki ülkeden biri olduk. Türkiye, bu hedefi tutturarak gelecek nesillerine önemli bir sorumluluk getirmiştir. Bu dönemine de önemli bir yükümlülük elde etmiştir." ifadesini kullandı.

Soylu, 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısının 2019'da 5 bin 473'e gerilediğine dikkati çekerek "2019 Kasım-2020 Kasım arasında kaza yeri ve hastane ölümlerinin toplamı uyguladığımız politikalar çerçevesinde 4 bin 930 seviyesinin altına gelmiştir. İniş trendi de aynı şekilde devam ediyor. 2020 rakamını da 5 binin altında kapatacağımızı öngörüyoruz." dedi.

- "Önümüzdeki 10 yılın planını yapıyoruz"

Trafik kazalarının azaltılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzdeki 10 yılın planını yapıyoruz. Burada da bir yüzde 50 azalış daha hedefliyoruz. Bu amaçla '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz. İnşallah, kabinede bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra 2021-2030 planı olarak devreye alınmış olacak. 2021-2030 planının merkezinde ise güvenli sistem yaklaşımı ve 'vizyon sıfır' olarak adlandırdığımız 'trafikte sıfır can kaybı yaklaşımı' yer almaktadır. Güvenli sistem olarak adlandırdığımız yaklaşımın temel mantığı şudur. İnsan hata yapar ve yapacaktır. Öyleyse biz, hata yapmaya imkan vermeyen fiziki şartları sağlamalıyız. Hataları telafi edecek güvenli yollar, hataya sevk etmeyecek güvenli ve işlevsel hız limitleri, kaza sonrası müdahalenin kusursuzluğu, kurallara uymayı kolaylaştıracak ve alışkanlık haline getirecek yoğun ve etkin eğitim programları. Yani karayolu güvenliğinde hangi paydaşlar varsa hepsini işin içine tam anlamıyla tutmak, sorumluluğu trafiğin tüm aktörleri arasında paylaşmak ve hataya yer bırakmayan bir sistem oluşturmak.

Trafikte sıfır can kaybı yaklaşımı da aynı noktadan yola çıkmaktadır: İnsan ve hata. Bu yaklaşımın temelini 'hiçbir hatanın bedeli bir insanın hayatı olmamalıdır' şeklinde tarif ediyoruz. Çıkış noktamız ve ulaşmak istediğimiz hedef insandır."
Anadolu Ajansı
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