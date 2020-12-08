Cezaevi memurları: 1 Nisan'dan bu yana izoleyiz
|08 Aralık 2020 12:36
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Çalışanların karantina kapsamında cezaevinde kaldıklarını ve evlerine dönemediklerini belirten Balık, "1 Nisan'dan bu yana izole çalışıyoruz. Ailemizden ayrı olmak zorunda kaldık. Cezaevine virüs yayılmasın diye bu tedbiri alıyorlar ama personeli cezaevine hapsetmelerini anlayamıyoruz. Bunun karşılığında bize ne ücret ödeneceği söylendi ne de hak ettiğimiz izinlerle ilgili bir şey denildi" dedi.
Cezaevlerine koronavirüs bulaşmaması için eve dönemediklerine dikkat çeken Balık, "1 Nisan'dan bu yana izole çalışıyoruz. 90 gündür ya cezaevinde kaldık ya da yurtta. Ailemizden ayrı olmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Cezaevindeki olanakların kısıtlı olduğunu belirten Balık, "İçeride telefon taşımak yasak. Personel dışarı da çıkamıyor. Aileleriyle görüşemiyor" dedi.
Personel yetersizliği nedeniyle iş yükünün arttığına da dikkat çeken Balık, "Ancak buna karşılık ücretlerimizde bir artış yok. 20 günlük veya 30 günlük resmi izin günlerimizi de kullanamıyoruz" tepkisini gösterdi.
'YILLIK İZİNLERİMİZ DEVRETMİYOR'
Balık, şunları kaydetti: "2019 yılı izinlerimizi bu yıl kullanmazsak bir sonraki yıla devretmeyecek. Bir de 4/b sözleşmeli personelimiz var. Onların da 2020 yılı izinlerini bu yıl içinde kullanması gerekiyor. Şimdi izin almaya kalksalar yılbaşına ancak izinlerini bitirebilirler. Bakanlığımız ya da cezaevleri müdürlüğümüz bu konuda bir açıklama yapmalı."
Karantina koşulları gereği eve gittikleri zaman evden çıkamadıklarına da dikkat çeken Balık, "Çıktığımız takdirde disiplin soruşturmasına maruz kalıyoruz. Cezaevine virüs yayılmasın diye bu tedbiri alıyorlar ama personeli cezaevine hapsetmelerini anlayamıyoruz. Bunun karşılığında bize ne ücret ödeneceği söylendi ne hak ettiğimiz izinlerle ilgili bir şey denildi. Evinde çocuğu olanlar var. Birçok arkadaşımız memleketi dışında çalışıyor. Bu konularla ilgili bir düzenleme yapılmalı" dedi.
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