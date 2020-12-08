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Karantinadaki sağlıkçı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu

Bursa'nın İznik ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından evinde karantinaya alınan sağlık çalışanı baba, kızı ile merdivenlerdeki diyaloğunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
 08 Aralık 2020 12:50
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İlçe Sağlık Müdürlüğünde filyasyon ekibinde görev yaparken Kovid-19'a yakalanan Bülent Durmuş, evinin çatı katında karantinaya girdi.

Eşi ve çocuğundan uzak duran baba, 5 yaşındaki kızı Ecem Loya Durmuş ile uzaktan yaptığı konuşmanın video kaydını sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede ilgi gören video, izleyenleri duygulandırdı.

Ecem Loya Durmuş, videoda babasına, "Hatırladın mı bir akşam oyun oynadıktan sonra nasıl sarılıyorduk. Kucağında uyumak istiyorum. Baba keşke yanına gelebilseydim." diye sesleniyor.

Baba Durmuş da "Yine sarılacağız bir tanem, 2 gün sonra sıkı sıkı sarılacağız." yanıtını veriyor.

Bilgilendirme videosu da paylaşan Durmuş, bütün sağlıkçılar gibi uzun zamandır Kovid-19 ile mücadele verdiğini anlattı.

Bülent Durmuş, sürecin zorluğunu testi pozitif çıktıktan sonra daha iyi anladığını belirterek, "Aynı evin içinde ailemden ayrı kalmak, bu süreci yaşamak insanı psikolojik olarak mahvediyor. Bütün sağlıkçı arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Benim gibi hastalananlara 'geçmiş olsun' diyorum. Siz de evde kalın, kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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