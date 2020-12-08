Harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı yalanlandı
|08 Aralık 2020 12:58
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibarıyla ceza uygulanacağına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, T.C. Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi harç ve değerli kağıt bedellerinin, her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında artırıldığı hatırlatıldı.
"3'ü bir yerde" işlemleriyle ilgili bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında asılsız haberler yer aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibarıyla ceza uygulanacağı' şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ayrıca nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup halihazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir. Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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