TEB, eczane çalışanlarına aşı yapılmasını talep etti
|08 Aralık 2020 14:01
|+Aa- Yazdır
Türk Eczacıları Birliğinden (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, eczacı ve eczane çalışanlarının aşılanmasının sağlık hizmet sunumunun aksamaması adına büyük önem taşıdığı, aşıların hem eczacılara hem de eczane çalışanlarına yapılmasının beklendiği bildirildi.
TEB'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle sağlığın ve sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunun bir kez daha deneyimlendiğine dikkat çekilerek, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadeleyi hekiminden hasta bakıcısına, hemşiresinden ebesine, eczacısından eczane teknisyenine kadar birlikte üstlendiği vurgulandı.
Bu noktada Türkiye'ye gelecek ilk aşıların uygulanacağı grupta sağlık çalışanlarının yer almasının sevindirici olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19'a karşı mücadelenin sürekliliği açısından sağlık kurumlarının ve çalışanlarının korunması büyük önem taşıyor. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında çalışan herkesi öncelikle korumak esas olmalıdır. Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren eczanelerimizin de içindeki herkesle birlikte, bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir.
Sağlık hizmetinin en önemli uğrak yerlerinden biri olan eczanelerdeki eczacılarımızın ve eczane çalışanlarının aşılanması sağlık hizmet sunumunun aksamaması adına büyük önem arz etmektedir. Beklentimiz bu aşıların hem eczacılarımıza hem de eczane çalışanlarına yapılmasıdır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk Tabipleri Birliği Bakanlığı aşı konusunda şeffaf olmaya çağırdı
08 Aralık 2020 15:16
|İstanbul Barosu: Böyle giderse icrada özelleştirme olur
08 Aralık 2020 15:07
|Avukatların 28 maddelik reform önerisi, Bakan Gül'e iletildi
08 Aralık 2020 14:32
|KHK ile ihraç edilen Nejla Kurul, Eğitim Sen'in yeni başkanı oldu
08 Aralık 2020 11:54
|Kamudaki diş hekimleri dernek kurdu
07 Aralık 2020 17:15
|DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira
07 Aralık 2020 14:47
|Memur-Sen: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
07 Aralık 2020 13:17
|Özel Hastaneler Derneği: Devlet bizi geçici olarak kamulaştırsın
06 Aralık 2020 09:35
|Yumurtada 'köy' hilesi uyarısı! İşte ayırt etmenin yolları
05 Aralık 2020 16:41
|Türk-İş, Bakan Selçuk'a sordu: Bu asgari ücretle geçinilir mi?
04 Aralık 2020 21:27