Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü
Adalet Bakanı GÜl: Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır"
|08 Aralık 2020 14:09
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insan hakları eylem planı çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.
Bakan Gül, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
TTB Başkanı Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Gül, "Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır." ifadesini kullandı.
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