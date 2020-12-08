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Parazit ilacı, koronaya karşı etkili

Bangladeş'te parazitlere karşı kullanılan Ivermektin adlı ilacın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde dikkate değer biçimde etkili olduğu bildirildi. Araştırma, beş gün boyunca Ivermektin verilen gönüllü Kovid-19 hastalarında, 14 gün sonrasında virüsten arınmanın yüzde 77 daha fazla olduğu tespit edildi
 08 Aralık 2020 14:11
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Parazit ilacı, koronaya karşı etkili

Bangladeş'te parazitlere karşı kullanılan Ivermektin adlı ilacın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde dikkate değer biçimde etkili olduğu bildirildi.

Uluslararası Diyareyle Bağlantılı Hastalıklar Merkezinin haziran-eylül arasında Bangladeş'te 68 hastayla yürüttüğü araştırmanın bulguları, başkent Dakka'daki bir seminerde açıklandı.

Araştırma, beş gün boyunca Ivermektin verilen gönüllü Kovid-19 hastalarında, 14 gün sonrasında virüsten arınmanın yüzde 77 daha fazla olduğu tespit edildi.

Bu oranın Ivermektin ile doksisiklin kombinasyonu alanlarda yüzde 61, plasebo verilenlerde yüzde 39 olduğu gözlendi.

Yine Ivermektin tedavisi uygulanan hastalarda üçüncü günde viral arınma görülenlerin oranının yüzde 18 olduğu, bu oranın diğer gruplarda yüzde 3'te kaldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre Ivermektin, 1980'lerde parazit tedavisinde çığır açan bir ilaç oldu.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığının onayıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) koordinasyonunda, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yürütülen "Ağır Seyirli Kovid-19 Hastalarında Tedaviye Ivermektin Eklenmesinin Etkinliğinin ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi" araştırmasının yürütüleceği açıklanmıştı.

Avustralya'daki bir laboratuvarda, ilacın 48 saat içerisinde kandaki enfekte dokularda bütün virüsü yok ettiğine dair bulgu elde edilmişti.
Anadolu Ajansı
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