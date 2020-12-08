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Elazığ'da sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Elazığ'da sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
|08 Aralık 2020 14:12
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Elazığ'da sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.S, Sürsürü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sosyal medya üzerinden tartıştığı D.S'ye (26) tabancayla ateş etti.
Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan D.S, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, tutuklandı.
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