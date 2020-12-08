Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afyonkarahisar'da üzerine yatak yorgan devrilen bebek hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde üzerine yatak yorgan devrilen bebek yaşamını yitirdi.
|08 Aralık 2020 14:13
|+Aa- Yazdır
İddiaya göre, Çayıryazı köyünde yaşayan E.A, evinin oturma odasında bebeği M.A'yı sabah uyuttuktan sonra avludaki işleri yapmak için dışarı çıktı.
Bir süre sonra odaya giden anne E.A, bebeğin üzerine yatak yorganın devrildiğini gördü.
M.A'nın nefes almadığını fark eden E.A, durumu önce akrabalarına, ardından 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Bebek M.A'nın cesedi, önce Çay Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Boğaz'da yanan Vaniköy Camii'sinde kusurlu olanlar belirlendi
08 Aralık 2020 15:43
|Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı düzenlendi
08 Aralık 2020 15:37
|Cinayet zanlısı giydiği ayakkabı ve kıyafetten tespit edilerek yakalandı
08 Aralık 2020 15:15
|Karantinayı ihlal eden ve yanlış bilgi veren 30 kişi için suç duyurusu
08 Aralık 2020 15:04
|Elazığ'da sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
08 Aralık 2020 14:12
|Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
08 Aralık 2020 13:35
|Esentyurt'ta PTT çalışanlarına taşlı saldırı
08 Aralık 2020 12:20
|Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı
08 Aralık 2020 12:15
|Kartal'daki apartmanın çökmesi ile ilgili 31 kişinin hapsi istendi
08 Aralık 2020 11:55
|Hakim ve savcı lojmanından ateş eden sanık 6 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı
08 Aralık 2020 11:53